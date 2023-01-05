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Сотни французских предприятий закрылись на фоне энергокризиса
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Сотни французских предприятий закрылись на фоне энергокризиса

Ле Пен заявила о закрытии во Франции сотен предприятий из-за роста цен на энергию
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Фото: Global Look Press/Stephan Schulz
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Множество предприятий во Франции были вынуждены приостановить работу из-за неподъемных цен на энергоносители. Об этом в среду, 4 января, рассказала глава парламентской фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен.

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«Год прошел с тех пор, как европейский рынок электричества вышел из-под контроля, а счета за энергию заметно выросли. Этот взрыв цен невыносим для предприятий, которые и так сталкиваются с большими издержками и падением покупательной способности французов», — отметила она в своем видеообращении.

Политик высказала мнение, что кризис был вызван не «стечением обстоятельств», а целым рядом неудачных решений. Так, рост цен начался еще в 2021 году, а украинский кризис лишь усугубил ситуацию. По словам Ле Пен, одной из первопричин мог стать общеевропейский механизм индексации цен в зависимости от стоимости природного газа, который был принят властями Франции, несмотря на то что энергообеспечение в стране по большей части осуществлялось за счет атомных станций.

«Эти абсурдные решения усугубила суицидальная энергетическая политика, которую на протяжении последних 20 лет проводили все правительства, особенно при [президентах] Франсуа Олланде и Эммануэле Макроне, ярким примером которой стало закрытие АЭС «Фессенхайм» и снижение производства электричества на АЭС», — заключила депутат.

1 января глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что европейские государства, которые стремятся добиться независимости от газа из РФ, ждет суровая зима.

Ранее, 6 декабря, агентство Bloomberg сообщило, что всего несколько градусов по Цельсию отделяют Европу от отключений электроэнергии. В случае наступления морозов последствием станет отключение электроэнергии в странах Евросоюза.

Президент России Владимир Путин в свою очередь подчеркивал, что к энергокризису в ЕС привела ошибочная политика в области энергетики на протяжении целого ряда предыдущих лет.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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