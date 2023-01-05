Боевиков в Сирии уличили в подготовке провокации в Идлибе

Боевики террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра» (радикальная организация, запрещена в РФ) готовят провокацию в идлибской зоне деэскалации. Об этом 4 января сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

«Террористы планируют осуществить провокационные обстрелы позиций правительственных войск на направлении Аль-Атареб, Кафер-Джум с целью вызова ответного огня по лагерю беженцев Кафер-Диан», — сказал Егоров.

По его словам, боевики собираются распространить в сети видеозаписи, подтверждающие информацию «о якобы жертвах среди мирного населения, для обвинения вооруженных сил России и Сирии в необоснованном применении огневых средств».

Ранее, 11 декабря, Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (СЦМПЧ) сообщил, что пять служащих ВС Сирии погибли при столкновении с террористами в провинции Латакия. Также ряд бойцов получили тяжелые ранения.

7 декабря Егоров передал информацию о планах «Хайат Тахрир аш-Шама» атаковать авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников и реактивных систем залпового огня (РСЗО) кустарного производства.

Страны-гаранты астанинского процесса (Россия, Иран и Турция) 23 ноября осудили растущую активность террористических группировок в Сирии. Кроме того, они высказали решимость продолжать взаимодействие для борьбы с терроризмом во всех его формах и проявлениях.

До этого, 18 октября, Воздушно-космические силы (ВКС) РФ уничтожили склад террористов, несколько орудий и до 10 боевиков, которые обстреливали представителей Вооруженных сил Сирии. В провинции Алеппо в результате артиллерийского обстрела, произведенного террористами из района Кафер-Ханни по позициям правительственных сил в районе населенного пункта Урум эс-Сугра, погиб один сирийский военнослужащий, трое получили ранения.