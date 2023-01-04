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Министры обороны Израиля и США обсудили угрозы со стороны Ирана

Министр обороны Израиля Йоав Галант обсудил с главой Пентагона иранскую угрозу
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Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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Новый министр обороны Израиля Йоав Галант и глава Пентагона Ллойд Остин в среду, 4 января, в ходе телефонных переговоров обсудили вопросы безопасности на Ближнем Востоке, а также противодействие угрозам со стороны Ирана.

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«Галант поделился оценкой ситуации по основным стратегическим вызовам, угрожающим безопасности государства Израиль и стабильности в ближневосточном регионе. В частности, речь идет о ядерных амбициях Ирана, его региональной агрессии, а также о распространении современного высокоточного оружия», — уточнили в пресс-службе израильского минобороны.

Руководитель оборонного ведомства Израиля особо подчеркнул важность международного сотрудничества по вопросам, связанным с иранской ядерной программой.

Ранее, 28 декабря, премьер-министр еврейского государства Яир Лапид заявил, что Израиль не допустит появления у Ирана ядерного оружия. Он отметил, что это одна из немногих тем, по которым среди израильской общественности существует полное согласие.

12 сентября действующий на тот момент министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что Иран продолжает движение к созданию ядерного оружия и всё ближе подходит к этой цели. По его словам, за последние годы в Иране обрели знания о ядерном вооружении, а руководство страны в течение нескольких недель может получить необходимый материал для практических разработок.

Всё это, заключил Ганц, уже «необратимо». В случае получения Ираном ядерного оружия страна продолжит «экспорт терроризма», что в более крупном масштабе повлияет на глобальные источники энергии, торговлю, продовольственную безопасность и миграционные потоки.

Между тем на протяжении 2022 года участники соглашения по иранской ядерной программе (СВПД) предпринимали попытки вернуться к первоначальным условиям.

Договор СВПД заключили в 2015 году. Он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора.

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