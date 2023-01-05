Минобороны России рассказало о новых героических поступках военных Вооруженных сил (ВС) РФ, которые рискуют жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе спецоперации по защите Донбасса.

В оборонном ведомстве отметили отвагу мичмана Дамбы Дашидоржиева, который, несмотря на полученную в бою контузию, лично вытащил из-под огня трех военнослужащих, получивших тяжелые ранения, и оказал им первую помощь. При этом, добавили в Минобороны, сам от эвакуации отказался и продолжил вести бой.

Уточняется, что в ходе наступательных действий в районе одного из населенных пунктов группа, в составе которой действовал мичман, вступила в бой с вооруженными националистами. Превосходя числом наших военнослужащих, украинские боевики окружили наших военнослужащих.

В ходе шестичасового боя группе Дашидоржиева удалось ликвидировать националистов и выйти из окружения. Действуя смело и решительно, мичман уничтожил огневую точку боевиков. Националисты отступили, понеся потери.

Гвардии старший матрос Сослан Битаров, продолжили в МО, действовал в составе батальонной тактической группы российских ВС. Националисты предприняли попытку прорыва обороны и атаковали позиции нашей батальонной тактической группы (БТГр).

В ходе ведения оборонительного боя Битаров организовал контратаку силами своего отделения. Гвардии старший матрос огнем из стрелкового оружия уничтожил двух националистов. В общей сложности отделением Битарова была уничтожена группа пехоты националистов численностью до 10 человек.

Ранее, 4 января, официальный представитель Минобороны Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ на купянском направлении уничтожили более 40 украинских военных, а также два автомобиля. Он также отметил, что группа украинских диверсантов была ликвидирована в Харьковской области.

Кроме того, в этот день в оборонном ведомстве сообщили, что подразделения российских военных продолжают отбивать попытки украинских боевиков атаковать критически важные объекты гражданской инфраструктуры на левом берегу Днепра. Украинские войска, уточнили в Минобороны, каждый день наносят артиллерийские и минометные удары по жилым домам мирных жителей прибрежных поселков. Однако в ходе контрбатарейной борьбы огнем российской артиллерии позиции противника мгновенно уничтожаются вместе с расчетом.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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