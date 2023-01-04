Странный диалог Байдена и журналиста озадачил пользователей сети

Американский президент Джо Байден 4 января в беседе с журналистом Fox News ушел от ответа на вопрос о его отсутствии на похоронах почетного папы Бенедикта XVI. Пользователи Twitter выдвинули свои предположения.

В разговоре с Байденом журналист спросил, почему президент США не пойдет на похороны, на что тот задал встречный вопрос о причинах подобного предположения. Когда репортер начал настаивать, американский президент ушел от ответа.

«Вы знаете почему», — сказал Байден.

Под опубликованным видео этого разговора пользователи Twitter высказали свои предположения об истинных причинах отсутствия Байдена на похоронах.

«Мертвый папа был консервативен. Зачем кровавому Джо отдавать дань уважения любому подобному?» — написал пользователь с ником joesbooks.

Многие писали, что взгляды президента США не совпадают с заповедями католической церкви.

«Потому что он на самом деле не католик», — предположил dcn_pearce.

Пользователь doubleAbdalla90 написал, что Байден знает, что снова поставит американцев в неловкое положение своим появлением на похоронах Бенедикта XVI.

«Боится, что в него ударит молния, если он войдет в базилику Святого Петра», — отметил arkbuilder2012.

SilvinaFlorida написала, что американский лидер стесняется сказать, что покойный папа не хотел, чтобы он был там.

«Он не помнит, кто такой папа Бенедикт. Вот почему», — считает RosendaleCraig.

Также don_elwart выразил мнение, что Байден «выбирает политику, а не Бога».

«Потому что его не пригласили, вот почему», — добавил RumplemintzRich.

Ранее, 1 января, обозреватель Джордан Бойд в статье для Federalist отметил, что американский президент не находится в хорошем физическом и когнитивном состоянии, что ставит под угрозу национальную безопасность государства.

Бенедикт XVI скончался на 96-м году жизни в монастыре Mater Ecclesiae 31 декабря. Тело усопшего будет выставлено в соборе Святого Петра «для молитвы и прощания с верующими». Похороны пройдут 5 января.

31 декабря Байден выразил соболезнования в связи со смертью почетного папы Бенедикта XVI и указал на его высказывания о необходимости солидарности в мире. По его словам, он всегда будет помнить щедрость и радушие, а также содержательную беседу с папой в Ватикане в 2011 году.

80-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди американцев. Кроме того, политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.