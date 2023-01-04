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Пушилин сообщил о решении Путина наградить военных из Макеевки

Врио главы ДНР Пушилин: Путин принял решение наградить спасавших сослуживцев военных в Макеевке
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Президент России Владимир Путин принял решение о награждении шестерых военнослужащих, спасавших сослуживцев после удара из американской пусковой установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в Макеевке. Об этом в среду, 4 января, заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин военкору Семену Пегову во время посещения больницы, где находятся раненые.

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«Когда прилетели HIMARS, те ребята, которые были в состоянии, смогли отдышаться, сразу бросались и опять вытаскивали людей. Насколько я понимаю, президентом уже принято решение о награждении шести человек, это по ком есть информация», — заявил он.

Пушилин подчеркнул, что, по его информации, оборонное ведомство в настоящее время собирает всю необходимую информацию для представления на награждение.

2 января в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из HIMARS по пункту временной дислокации одного из подразделений ВС РФ в районе Макеевки. Изначально было известно, что в результате поражения четырьмя ракетами с фугасной головной погибли 63 российских военнослужащих.

Позже, 4 января, в оборонном ведомстве озвучили, что при обстреле Макеевки со стороны ВСУ погибли 89 российских военнослужащих. При этом, подчеркнули в МО, российская сторона ответным огнем уничтожила пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, из которой велась стрельба по Макеевке.

В настоящий момент организована работа комиссии по расследованию обстоятельств происшествия, рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Севрюков. По предварительным данным, основной причиной случившегося стало массовое нарушение запрета на использование личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что родным и близким погибших военнослужащих будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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