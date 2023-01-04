Украинский премьер-министр обозначил приоритеты властей на 2023 год

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства во вторник, 3 января, перечислил главные задачи и направления работы властей в 2023 году.

«Будет активно создаваться инфраструктура безопасности. Это разветвленная сеть современных обустроенных укрытий в пределах пешей доступности. Еще один из ключевых приоритетов — энергетический фронт. Восстановление Украины также в числе приоритетов», — заявил он.

Кроме того, по словам украинского премьера, необходимо уделить внимание обеспечению армии, обороне и сохранности, интеграции страны в ЕС и НАТО, макрофинансовой стабильности и поддержке бизнеса.

Наконец, в числе основных вопросов — ветеранская политика, образование, реформа децентрализации, внедрение обязательного пенсионного накопления, реформа фондового рынка и рынка капиталов, а также реформа управления госсобственностью и государственного управления.

29 ноября президент Украины Владимир Зеленский во время представления заявки Одессы на проведение «Экспо-2030» заявил, что на восстановление Украины понадобится более $1 трлн. По его словам, сейчас Киев разрабатывает систему, которая позволит странам-партнерам «взять шефство» в восстановлении над регионами, городами или предприятиями страны.

Ранее, 11 ноября, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на восстановление энергетической инфраструктуры Украины потребуется более $200 млн.

1 ноября сообщалось, что Евросоюз выделил Киеву €25,5 млн на поддержание энергосистемы и предоставил энергооборудование. При этом в сообщении отмечалось, что уровень поддержки должен быть срочно увеличен.

Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины 10 октября. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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