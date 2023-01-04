Власти Нигерии сохранили субсидии на бензин для населения
Правительство Нигерии сохранило субсидии на бензин для населения. Власти поступили вопреки рекомендациям Всемирного банка, передает телеканал «Известия». Советники предлагали создать условия для эффективного использования топлива и электроэнергии, отменив субсидии. Правительство не решилось пойти на непопулярные меры перед выборами президента, которые состоятся в феврале. Нигерия — крупнейший производитель нефти в Африке южнее Сахары. Но в стране не хватает собственных мощностей для переработки, в результате ей приходится импортировать бензин.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельн ых операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.