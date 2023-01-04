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Власти Нигерии сохранили субсидии на бензин для населения

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Правительство Нигерии сохранило субсидии на бензин для населения. Власти поступили вопреки рекомендациям Всемирного банка, передает телеканал «Известия». Советники предлагали создать условия для эффективного использования топлива и электроэнергии, отменив субсидии. Правительство не решилось пойти на непопулярные меры перед выборами президента, которые состоятся в феврале. Нигерия — крупнейший производитель нефти в Африке южнее Сахары. Но в стране не хватает собственных мощностей для переработки, в результате ей приходится импортировать бензин.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельн ых операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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