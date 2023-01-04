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Появились кадры выхода с базы фрегата «Адмирал Горшков»

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Фото: РИА Новости/Павел Львов
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Минобороны России опубликовало видео, на котором запечатлен момент выхода из порта базирования фрегата «Адмирал Горшков», оснащенного гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

На кадрах видно, как экипаж поднимает Андреевский флаг и фрегат отходит от причала.

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Ранее 4 января президент России Владимир Путин отдал приказ отправить на боевую службу фрегат «Адмирал Горшков», оснащенный гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Он назвал это событие знаменательным и заявил, что такое мощное вооружение позволит защитить Россию от потенциальных внешних угроз и будет способствовать обеспечению национальных интересов страны.

Министр обороны России Сергей Шойгу, принимавший участие в церемонии выхода фрегата на боевую службу, в свою очередь сообщил, что фрегат отправится в поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю.

По его словам, во время похода будут проведены учения с гиперзвуковыми ракетами «Циркон», которые способны развивать скорость до 9 Махов, преодолевая любые современные и перспективные системы ПВО-ПРО.

Основные усилия экипажа фрегата будут направлены на противодействие угрозам России, отметил Шойгу.

По мнению военного эксперта, полковника запаса Виктора Литовкина, озвученное им в беседе с «Известиями», фрегат «Адмирал Горшков» является грозным оружием, которое заставит страны Запада считаться с интересами российской стороны.

В британской газете Express назвали фрегат, оснащенный «Цирконами», ужасающим, отметив, что он позволяет прорвать морскую оборону НАТО.

«Адмирал Горшков» относится к фрегатам проекта 22350. Он пополнил состав Военно-морского флота (ВМФ) России в июле 2018 года. В декабре 2022 года фрегат совершил межфлотский переход и прибыл в главную базу Северного флота — город Североморск после планового технического обслуживания на Кронштадтском морском заводе.

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