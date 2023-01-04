Появились кадры выхода с базы фрегата «Адмирал Горшков»

Минобороны России опубликовало видео, на котором запечатлен момент выхода из порта базирования фрегата «Адмирал Горшков», оснащенного гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

На кадрах видно, как экипаж поднимает Андреевский флаг и фрегат отходит от причала.

Ранее 4 января президент России Владимир Путин отдал приказ отправить на боевую службу фрегат «Адмирал Горшков», оснащенный гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Он назвал это событие знаменательным и заявил, что такое мощное вооружение позволит защитить Россию от потенциальных внешних угроз и будет способствовать обеспечению национальных интересов страны.

Министр обороны России Сергей Шойгу, принимавший участие в церемонии выхода фрегата на боевую службу, в свою очередь сообщил, что фрегат отправится в поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю.

По его словам, во время похода будут проведены учения с гиперзвуковыми ракетами «Циркон», которые способны развивать скорость до 9 Махов, преодолевая любые современные и перспективные системы ПВО-ПРО.

Основные усилия экипажа фрегата будут направлены на противодействие угрозам России, отметил Шойгу.

По мнению военного эксперта, полковника запаса Виктора Литовкина, озвученное им в беседе с «Известиями», фрегат «Адмирал Горшков» является грозным оружием, которое заставит страны Запада считаться с интересами российской стороны.

В британской газете Express назвали фрегат, оснащенный «Цирконами», ужасающим, отметив, что он позволяет прорвать морскую оборону НАТО.

«Адмирал Горшков» относится к фрегатам проекта 22350. Он пополнил состав Военно-морского флота (ВМФ) России в июле 2018 года. В декабре 2022 года фрегат совершил межфлотский переход и прибыл в главную базу Северного флота — город Североморск после планового технического обслуживания на Кронштадтском морском заводе.