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Названа вероятная причина пожара на судне «Принцесса Арктики» в Мурманске

Прокуратура назвала сварочные работы вероятной причиной пожара на судне «Принцесса Арктики» в Мурманске
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Фото: МЧС РФ
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Пожар на рефрижераторном судне «Принцесса Арктики» в Мурманске вероятно начался из-за сварки, сообщила 4 января Северо-Западная транспортная прокуратура.

Возгорание произошло в Мурманском рыбном порту на нижней палубе судна. Из семи человек, находившихся внутри, шесть вышли самостоятельно, одного человека вывели спасатели.

Надзорное ведомство организовало проверку.

«По предварительным данным, на судне проводились сварочные работы. Пострадавших нет. В настоящее время возгорание локализованом, - говорится в сообщении прокуратуры.

По данным МЧС пожар был ликвидирован в 15:37 на трех квадратных метрах. В то же время транспортная прокуратура проверит все обстоятельства инцидента, даст оценку действиям ответственных лиц и при наличии оснований примет меры.

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