Американцам предрекли множество проблем в США в 2023 году из-за Байдена

Американцы считают, что их ждет множество проблем в 2023 году. Такой вывод сделал во вторник, 3 января, обозреватель Джеймс Рейнл в статье для Daily Mail.

Согласно опросу, в котором участвовали 1,8 тыс. человек, американцы пессимистично смотрят на перспективы развития экономики, политики, социальной и международной сфер в США и предрекают президенту Джо Байдену много проблем.

«Американцы встречают 2023 год с большим скептицизмом и мало надеются на то, что экономические трудности, с которыми закончился 2022 год, утихнут», — приводится высказывание организаторов опроса в статье Daily Mail.

В материале сказано, что восемь из десяти жителей США уверены, что наступивший год будет периодом экономических трудностей, повышения налогов и роста бюджетного дефицита, а шесть из десяти считают, что цены будут стремительно подниматься; в 2024 году американцы ожидают спада на фондовом рынке.

Тем временем 90% граждан Соединенных Штатов готовятся к еще одному году политических конфликтов. Исследователи отметили, что 72% американцев ждут увеличения уровня преступности, а 56% — многочисленных забастовок профсоюзов.

Также в Америке граждане ожидают очередной год международной напряженности, большая часть опрошенных выразила уверенность в том, что влияние Штатов в мире будет сломлено, а Китай, наоборот, закрепит его.

В первый же день нового 2023 года Байден обнародовал в Twitter фото, на котором он поднимается по ступенькам Белого дома с чашкой и документами в руках. В подписи к нему говорится, что Байден «готов делать дела в 2023 году».

Пользователи раскритиковали публикацию, указав на то, что в Штатах много проблем, обвинив Байдена в высокой инфляции и уничтожении среднего класса. Кроме того, они задались вопросом, какими достижениями президент Америки хвастается, если еда в стране продается по самой высокой исторической цене. Помимо этого, пользователи обратили внимание на то, что в результате политики Байдена американцы разоряются и с таким лидером страну ждут только инфляция, войны и отмывание денег.

Некоторые читатели вспомнили многочисленные оговорки лидера США, а также указали на его преклонный возраст.

Кроме того, 1 января обозреватель Джордан Бойд в статье Federalist отметил, что американский президент не находится в хорошем физическом и когнитивном состоянии, что ставит под угрозу национальную безопасность государства.

9 ноября прошлого года Байден сообщил, что планирует избираться на второй президентский срок и объявит о своем окончательном решении в начале 2023 года. Он сказал, что планы о переизбрании у него созрели еще до выборов в конгресс, поэтому их итоги не повлияют на его решение.

Позже выяснилось что больше половины американцев не хотят, чтобы Байден выставлял свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году. Согласно опросу, 58% избирателей не считают, что Байден должен баллотироваться на пост президента.

Следующие президентские выборы пройдут в США в ноябре 2024 года.

80-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди американцев. Кроме того, политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.