Мантуров совершил полет на новом российском самолете МС-21

Вице-премьер России Денис Мантуров совершил полет как пассажир на новом российском лайнере МС-21 в рамках рабочей поездки в Ульяновск, сообщили в правительстве.

«Денис Мантуров прилетел в сопровождении генерального директора ПАО «ОАК» Юрия Слюсаря и генерального директора авиакомпании «Россия» Яна Бурга на новейшем самолете МС-21 в ливрее авиакомпании», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

30 декабря прошлого года Мантуров отмечал, что серийное производство отечественного самолета МС-21 с российским двигателем ПД-14 начнется в 2025 году. Он указал, что на данный момент оперативно принимаются решения для обеспечения окончания испытаний самолета к 2024 году.

Днем ранее стало известно, что МС-21 с российскими двигателями и композитным крылом и беспилотный вертолет БАС-200 получили одобрение Росавиации. Церемония вручения одобрительных сертификатов прошла в присутствии Мантурова.

В ноябре первый самолет МС-21, который принадлежит корпорации «Иркут», получил ливрею авиакомпании «Россия». Самолет покрашен в ливрею авиакомпании в Ульяновске с использованием краски российского производства.

Еще летом, 24 июня, редактор ресурса «Авиа.ру» Роман Гусаров рассказал «Известиям», что МС-21 впитал в себя последние достижения науки и техники. Он сказал, что этот самолет современнее, технологичнее, комфортнее и экономичнее, чем Boeing и Airbus.

МС-21 — это отечественный среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения, он вмещает в себя до 211 пассажиров. Лайнер ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок. Он создается на базе новейших разработок в области авиастроения.