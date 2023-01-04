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В ЛНР указали на риск отключения теплоснабжения в Кременной из-за обстрелов ВСУ

Система теплоснабжения Кременной может прийти в негодность из-за обстрелов ВСУ
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Фото: ТАСС/Михаил Почуев
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Система теплоснабжения в Кременной Луганской Народной Республики (ЛНР) может прийти в негодность из-за повреждения обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) наружных газовых труб. Об этом сообщил в своем Telegram-канале в среду, 4 января, бывший посол республики в Москве Родион Мирошник.

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По его словам, из-за невозможности украинскими боевиками взять город, который надежно обороняется российской армией, ВСУ изо всех пытаются сделать жизнь в Кременной невыносимой для мирных жителей.

«Целями регулярных обстрелов являются энергоподводы и трансформаторные станции. Из минометов прицельно бьют по газовым магистралям. За последние двое суток уличные газовые трубы обстрелами повреждали трижды. Охлаждение может привести в негодность всю систему теплоснабжения», — отметил Мирошник.

Кроме того, районная больница вынуждена принимать только амбулаторно.

«Госпитализировать на месте возможности практически нет. Тяжелобольных вывозят в другие города республики», — сообщил Мирошник.

Он добавил, что, несмотря на все тяготы и проблемы, количество населения Кременной с сентября–октября практически не меняется.

«Не менее 40% населения остаются в своих домах и квартирах и стойко переносят все «прелести» прифронтовой жизни», — написал бывший посол республики.

Ранее в среду сообщалось, что российские бойцы группировки «Отважные» уничтожили бронетехнику ВСУ у Кременной. По словам бойцов группировки, у украинских боевиков, по-видимому, стоит задача попытаться выйти к окраинам Кременной.

До этого, 30 декабря, офицер Народной милиции (НМ) ЛНР Андрей Марочко сообщил, что Киев потерял порядка 20 офицеров за неделю во время попыток контратак в Донбассе. В частности, наибольшие потери ВСУ понесли при попытках атаковать российские позиции в районе линии фронта Сватово – Кременная на севере ЛНР.

27 декабря Марочко сообщал, что ВСУ наращивают группировки под Кременной и на сватовском направлении.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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