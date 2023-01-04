МИД РФ ответил на предложение Италии стать гарантом урегулирования на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на предложение Италии выступить гарантом мирного урегулирования по Украине, заявив, что РФ не может рассматривать эту страну ни в качестве «честного брокера», ни возможного гаранта мирного процесса. Об этом говорится в официальном Telegram-канале внешнеполитического ведомства 4 января.

О готовности Италии выступить гарантом урегулирования 29 декабря заявила премьер-министр страны Джорджа Мелони. Политик, в частности, отметила, что Рим поддержит любые усилия по достижению мира. В этой связи она пообещала посетить Киев в феврале.

Комментируя данное заявление, Захарова указала, что многие страны заявляют о готовности поучаствовать в деле урегулирования украинского кризиса. При этом некоторые делают это искренне, другие же преследуют свои корыстные цели.

Однако, по ее словам, странно слышать подобные предложения от стран, в том числе Италии, которые с самого начала специальной военной операции (СВО) заняли недвусмысленную и агрессивную антироссийскую позицию, накачивая Киев современным вооружением.

Она отметила, что подобные действия не только способствуют росту количества жертв, в том числе среди гражданского населения Донбасса, и затягивают конфликт, но и чреваты втягиванием стран НАТО в прямое военное столкновение с Россией.

«Очевидно, что с учетом занятой Италией ангажированной позиции мы не можем рассматривать её ни в качестве «честного брокера», ни возможного гаранта мирного процесса», — отметила Захарова.

Она указала, что было бы лучше, если бы европейские «псевдомиротворцы» прекратили военную подпитку Киева и сосредоточили свои усилия на работе с президентом Украины Владимиром Зеленским, который неоднократно говорил о полном неприятии мирного урегулирования конфликта.

Москва не раз заявляла о готовности к диалогу с Киевом.

Так, 22 декабря президент России Владимир Путин, говоря о возможности разрешения конфликта на Украине за столом переговоров, отметил, что все конфликты рано или поздно начинают двигаться к тому, что стороны садятся и договариваются об их завершении. Президент добавил, что цель России не состоит в том, чтобы раскручивать «этот маховик» военного конфликта.

До этого, 9 декабря, российский лидер отмечал, что позиция Москвы по переговорам с Киевом не подлежит сомнениям и изменениям. Президент тогда пояснил, что для достижения результата нужно сесть за стол переговоров с учетом изменившихся реалий. Он напомнил, что именно Киев вышел из переговорного процесса.

В середине ноября российский министр иностранных дел Сергей Лавров также подчеркивал, что Москва никогда не отказывалась от переговоров.

Киев официально отказался от контактов с Москвой 4 октября. Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

Спецоперация России по защите населения Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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