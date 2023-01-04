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МИД РФ ответил на предложение Италии стать гарантом урегулирования на Украине

Захарова: Италия не может быть посредником между РФ и Украиной, поставляя оружие Киеву
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Фото: ТАСС/БелТа/Максим Гучек
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на предложение Италии выступить гарантом мирного урегулирования по Украине, заявив, что РФ не может рассматривать эту страну ни в качестве «честного брокера», ни возможного гаранта мирного процесса. Об этом говорится в официальном Telegram-канале внешнеполитического ведомства 4 января.

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О готовности Италии выступить гарантом урегулирования 29 декабря заявила премьер-министр страны Джорджа Мелони. Политик, в частности, отметила, что Рим поддержит любые усилия по достижению мира. В этой связи она пообещала посетить Киев в феврале.

Комментируя данное заявление, Захарова указала, что многие страны заявляют о готовности поучаствовать в деле урегулирования украинского кризиса. При этом некоторые делают это искренне, другие же преследуют свои корыстные цели.

Однако, по ее словам, странно слышать подобные предложения от стран, в том числе Италии, которые с самого начала специальной военной операции (СВО) заняли недвусмысленную и агрессивную антироссийскую позицию, накачивая Киев современным вооружением.

Она отметила, что подобные действия не только способствуют росту количества жертв, в том числе среди гражданского населения Донбасса, и затягивают конфликт, но и чреваты втягиванием стран НАТО в прямое военное столкновение с Россией.

«Очевидно, что с учетом занятой Италией ангажированной позиции мы не можем рассматривать её ни в качестве «честного брокера», ни возможного гаранта мирного процесса», — отметила Захарова.

Она указала, что было бы лучше, если бы европейские «псевдомиротворцы» прекратили военную подпитку Киева и сосредоточили свои усилия на работе с президентом Украины Владимиром Зеленским, который неоднократно говорил о полном неприятии мирного урегулирования конфликта.

Москва не раз заявляла о готовности к диалогу с Киевом.

Так, 22 декабря президент России Владимир Путин, говоря о возможности разрешения конфликта на Украине за столом переговоров, отметил, что все конфликты рано или поздно начинают двигаться к тому, что стороны садятся и договариваются об их завершении. Президент добавил, что цель России не состоит в том, чтобы раскручивать «этот маховик» военного конфликта.

До этого, 9 декабря, российский лидер отмечал, что позиция Москвы по переговорам с Киевом не подлежит сомнениям и изменениям. Президент тогда пояснил, что для достижения результата нужно сесть за стол переговоров с учетом изменившихся реалий. Он напомнил, что именно Киев вышел из переговорного процесса.

В середине ноября российский министр иностранных дел Сергей Лавров также подчеркивал, что Москва никогда не отказывалась от переговоров.

Киев официально отказался от контактов с Москвой 4 октября. Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

Спецоперация России по защите населения Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля, продолжается. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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