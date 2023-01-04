Путин отправил на службу оснащенный ракетами «Циркон» фрегат «Адмирал Горшков»

Президент РФ Владимир Путин Путин 4 января принял участие в церемонии выхода на службу носителя гиперзвуковух «Цирконов» фрегата «Адмирал Горшков». Президент назвал это знаменательным событием.

«Уверен, такое мощное вооружение позволит надежно защитить Россию от потенциальных внешних угроз, будет способствовать обеспечению национальных интересов нашей страны», — сказал Путин.

Министр обороны России Сергей Шойгу, принимавший участие в церемонии выхода фрегата на боевую службу, сообщил, что фрегат отправится в поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю. Основные усилия экипажа фрегата будут направлены на противодействие угрозам России. Планируется учения с использованием новейших ракет. Он отметил, что ракеты «Цирконами» могут развивать скорость до 9 Махов и преодолевать любую систему ПВО-ПРО.

«Адмирал Горшков» относится к фрегатам проекта 22350. Пополнил состав военно-морского флота (ВМФ) России в июле 2018 года. В декабре 2022 года фрегат совершил межфлотский переход и прибыл в главную базу Северного флота.