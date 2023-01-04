Ракетный удар нанесен по военной базе США в Сирии

Американская военная база, расположенная на северо-востоке Сирии, подверглась ракетному обстрелу утром в среду. Об этом 4 января сообщили в пресс-службе центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

«Две ракеты были выпущены по силам коалиции на объекте поддержки миссии в Коноко на северо-востоке Сирии сегодня», — говорится в сообщении, опубликованном на странице CENTCOM в Twitter.

Согласно представленной информации, в результате атаки никто не пострадал, а ущерб базе или собственности коалиции нанесен не был.

30 декабря сообщалось, что ракетному обстрелу подверглась военная база США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. По информации генеральной дирекции радио и телевидения Сирии, по военной базе, находящейся недалеко от нефтяного месторождения Эль-Омар, было выпущено несколько ракет.

В конце ноября пресс-служба CENTCOM сообщила о ракетном обстреле американской базы в районе города Эш-Шаддад.

Вооруженные силы США контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка. В июле министр обороны России Сергей Шойгу провел встречу с турецким коллегой Хулуси Акаром. Он отметил, что американские военные на протяжении длительного времени находятся на территории Сирии в нарушение международных норм.