Путин назвал знаменательным событием выход на боевую службу фрегата «Адмирал Горшков»

Российский лидер Владимир Путин в среду, 4 января, приказал отправить на боевую службу фрегат «Адмирал Горшков», который оснащен новейшими гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

«Очень рад! Поздравляю вас! Это большая совместная работа, которая завершилась хорошим, ожидаемым нами результатом. Приступить к выполнению задач! Семь футов под килем!» — заявил президент России в ходе церемонии выхода на службу фрегата.

Церемония состоялась в формате видеоконференции.

«Уверен, такое мощное вооружение позволит надежно защитить Россию от потенциальных внешних угроз, будет способствовать обеспечению национальных интересов нашей страны», — подчеркнул глава государства, добавив, что выход фрегата на службу — знаменательное событие.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу уточнил, что фрегат отправится в дальний поход по Средиземному морю, Атлантическому и Индийскому океанам. Главная миссия экипажа — противостояние угрозам Российской Федерации.

О том, что «Адмирал Горшков» выйдет на боевую службу в начале января 2023 года, Путин заявлял 21 декабря прошлого года. Президент РФ сказал, что Россия собирается продолжать оснащать стратегические силы новейшими видами оружия.

В начале сентября военный историк Дмитрий Болтенков в разговоре с «Известиями» отметил, что корабли проекта 22350 относятся к новому поколению с современной системой противоракетной обороны. У них, указал Болтенков, великолепные мореходные качества.

«Циркон» — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, которая может осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в атмосфере с использованием тяги собственного двигателя. «Циркон» способен достигнуть девяти скоростей звука, максимальная дальность стрельбы — 1 тыс. км. Ракета может ликвидировать надводные и наземные цели.