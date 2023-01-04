Гражданину Польши предъявили обвинения за одобрение спецоперации на Украине

Прокуратура Польши предъявила обвинение гражданину республики за одобрение специальной военной операции (СВО) России на Украине. Об этом в среду, 4 января, сообщил журналистам пресс-секретарь окружной прокуратуры Свидницы Томаш Орепук.

«Марчин М. обвиняется в одобрении начала и ведения агрессивных действий Российской Федерации против Украины», — сказал Орепук.

Отмечается, что, по мнению прокуратуры, подозреваемый в период с 24 февраля 2022 года по 4 марта 2022 года в своем профиле в социальной сети в интернете размещал записи, одобряющие спецоперацию.

Орепук добавил, что обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы. По его словам, по данным прокуратуры, в настоящее время Марчин М. находится за пределами Польши.

Ранее в тот же день сообщалось, что в Польше перед судом по делу о шпионаже в пользу России предстанут россиянин и белорус.

Специальная операция по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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