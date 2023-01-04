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Шойгу: фрегат «Адмирал Горшков» проведет учения с гиперзвуковыми ракетами «Циркон»

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Фрегат «Адмирал Горшков», оснащенный гиперзвуковыми ракетами «Циркон», отправится в дальний поход, в ходе которого будут проведены учения с использованием гиперзвукового оружия. Об этом 4 января сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу.

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По его словам, фрегат отправляется в дальний морской поход по Атлантическому и Индийскому океанам, а также Средиземному морю.

«В ходе учений и тренировок будут отрабатываться действия экипажа по применению гиперзвукового оружия и крылатых ракет большой дальности в различных условиях обстановки», — заявил Шойгу на церемонии по отправке фрегата на боевую службу.

Он отметил, что основные усилия во время похода фрегата будут сосредоточены на противодействие угрозам России.

Шойгу также подчеркнул, что гиперзвуковые ракеты «Циркон», которыми оснащен «Адмирал Ушаков», способны развивать скорость до 9 Махов и преодолевать любые современные и перспективные системы ПВО-ПРО.

Капитан первого ранга Игорь Крохмаль, в свою очередь, рассказал, что, помимо «Циркона», фрегат оснащен ракетами «Калибр», средствами противовоздушной обороны (ПВО), торпедным вооружением и артиллерией.

По словам президента России Владимира Путина, начало боевого похода «Адмирала Горшкова» является знаменательным событием. Он отметил, что такое мощное вооружение позволит надежно защитить Россию от потенциальных внешних угроз и будет способствовать обеспечению национальных интересов страны.

«Адмирал Горшков» относится к фрегатам проекта 22350. Пополнил состав военно-морского флота (ВМФ) России в июле 2018 года. В декабре 2022 года фрегат совершил межфлотский переход и прибыл в главную базу Северного флота — город Североморск после планового технического обслуживания на Кронштадском морском заводе.

Военный историк Дмитрий Болтенков в разговоре с «Известиями» в сентябре отметил, что корабли данной серии относятся к новому поколению, с современной системой противоракетной обороны. У них, по его словам, великолепные мореходные качества.

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