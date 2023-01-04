Двое погибли при обстреле многоэтажки в Васильевке Запорожской области

При обстреле со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) многоэтажного жилого дома в Васильевке Запорожской области погибли два мирных жителя. Об этом сообщил в среду, 4 января, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Удар боевиков ВСУ по Васильевке пришелся в многоэтажку. По предварительным данным, огонь велся из HIMARS. Количество погибших увеличилось до двух. Количество раненых уточняется», — написал Рогов.

Ранее в этот же день Рогов сообщал об обстреле ВСУ жилого квартала в Васильевке. Он отмечал, что было зафиксировано минимум четыре прилета снарядов тяжелой артиллерии.

Также Рогов уведомил о прогремевших в ночь с 3 на 4 января на подконтрольной Киеву территории Запорожья взрывах. По его словам, жители города сообщали по меньшей мере о шести взрывах. После первых из них зазвучала сирена воздушной тревоги.

29 декабря председатель движения «Мы вместе с Россией» рассказывал о взрывах ночью в подконтрольной Киеву Запорожской области, отмечая, что прозвучало не менее пяти взрывов.

Россия начала атаковать объекты военной инфраструктуры Украины и связанные с ней энергетические объекты с 10 октября. Президент РФ Владимир Путин пояснил, что это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Запорожская и Херсонская области, а также Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) вошли в состав Российской Федерации 30 сентября.

24 февраля РФ начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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