«Известия» 4 января публикуют кадры последствий очередного удара украинских боевиков по Донецку. Один из снарядов повредил жилой дом.

На видео заметно, что снаряд повредил часть жилого многоэтажного дома. Как рассказала хозяйка квартиры, ей удалось спастись буквально чудом. Женщина вышла из комнаты в момент, когда ВСУ ударили по дому.

Как рассказал ранее в этот день мэр Донецка Алексей Кулемзин, при обстреле Петровского района пострадал мужчина в возрасте около 60 лет. По информации штаба территориальной обороны ДНР, от полученных ранений позднее он скончался.

Украинские боевики регулярно ведут обстрелы городов ДНР, причем нанося удары не по военной инфраструктуре, а по гражданским объектам.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала терроризмом удары вооруженных сил Украины (ВСУ) по детским учреждениям в Донбассе. Она отметила, что по детсадам и школам боевики бьют с особенным остервенением.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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