Минобороны опубликовало кадры уничтожения бронетехники ВСУ высокоточными боеприпасами

Министерство обороны России 4 января в Telegram-канале опубликовало кадры уничтожения опорных пунктов и бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) высокоточными боеприпасами нового поколения.

На кадрах с беспилотника видно, как боеприпасы точно попадают по целям.

В российском военном ведомстве подчеркнули, что боеприпасы имеют «высокую эффективность и ювелирную точность».

Вместе с тем в Минобороны не пояснили, какие именно снаряды применялись для атаки на объекты ВСУ, пишет «Газета.Ru».

2 января батарея 152-миллиметровых пушек 2А36 «Гиацинт-Б» Южного военного округа, выполняя боевые задачи на запорожском направлении, ликвидировала скопление бронированной техники ВСУ.

В конце декабря российские артиллеристы ликвидировали колонну ВСУ с помощью реактивной системы залпового огня «Ураган».

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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