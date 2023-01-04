Директора мексиканской тюрьмы уволили после побега 24 человек

В Мексике уволили директора тюрьмы после нападения на нее и побега 24 человек. Начальника исправительного учреждения проверяют на соучастие в побеге заключенных, передает телеканал «Известия». В тюрьме обнаружили «VIP-зону», где были спрятаны наркотики и деньги. После инцидента часть осужденных перевели в другие места заключения, ведется расследование.

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