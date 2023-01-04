В Москве арестован обвиняемый в жестоком убийстве своей возлюбленной мужчина

В Москве арестован мужчина, который обвиняется в убийстве своей сожительницы во время ссоры. Об этом сообщила столичная прокуратура.

«С учетом позиции Савеловской межрайонной прокуратуры суд избрал в отношении 33-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении надзорного ведомства в Telegram-канале в среду, 4 января.

Во время судебного заседания обвиняемый высказался против ареста, попросил избрать ему в качестве меры пресечения подписку о невыезде и надлежащем поведении, подчеркнув, что прятаться не собирается. Свою вину он признал.

Арестованный пояснил, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз ударил женщину кухонным ножом, после чего жертва пыталась спрятаться в ванной. Подозреваемый смог открыть дверь и продолжил наносить удары. Мужчина добавил, что познакомился с женщиной в июле 2021 года.

Трагедия произошла 3 января 2023 года. По информации «Известий», пара приехала из Вологды в столицу на несколько дней. Они устроили праздничную фотосессию, после чего вернулись в арендованную квартиру, где и случилось убийство. По словам соседей, они слышали крики и просьбы о помощи, после чего вызвали полицию. 33-летний вологжанин нанес своей 34-летней возлюбленной как минимум 30 ударов ножом. Его задержали в этот же день.

Во вторник СКР по Москве опубликовал видео допроса подозреваемого.

На кадрах, представленных СК, мужчина сидит к камере спиной и молча слушает, как следователь зачитывает его права.