Мишустин призвал защитить находящуюся за границей интеллектуальную собственность россиян

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин указал на необходимость обеспечения максимальной гарантии прав на продукты интеллектуальной собственности российских предпринимателей. С таким заявлением Мишустин выступил на встрече с главой Роспатента Юрием Зубовым в среду, 4 января.

«Несмотря на все сложности, которые на сегодняшний день есть, необходимо, конечно, обеспечивать максимальную гарантию прав на продукты интеллектуальной собственности, которые так или иначе находятся за рубежом, даже в недружественных странах», — отметил премьер-министр.

Он попросил главу Роспатента взять этот вопрос под особый контроль.

Мишустин также подчеркнул, что регистрация прав на интеллектуальную собственность представляет собой важную составляющую успешности российского бизнеса, особенно в настоящий момент, когда на Россию оказывается сильное санкционное давление.

«Нашей стране пытаются закрыть доступ к зарубежным высокотехнологичным продуктам, и делают это всё более и более активно. У нас в стране большое количество предпринимателей, инноваторов, ученых, которые хотели бы зарегистрировать права на свои продукты, стремятся к этому, и для них нужно создать комфортные условия. Важно, чтобы процесс оформления прав интеллектуальной собственности был коротким», — сказал он.

До этого, 20 декабря, Мишустин отметил важность укрепления технологического суверенитета России в условиях нарастающего на нее санкционного давления. По его словам, необходимо активнее вовлекать состоявшихся исследователей в решение конкретных задач развития общества и всей страны, предоставлять возможности быстрее превращать фундаментальные разработки в соответствующие инновации, которые будут применяться в том числе и на производстве.

Ранее, 3 декабря, Фальков в беседе с «Известиям» на полях Конгресса молодых ученых в Сочи рассказал о действиях, которые необходимо сделать для достижения поставленных целей и прорыва в российской науке. В частности, он указал, что развитие отечественной науки постепенно выходит на новый уровень. Поставлены такие задачи, как достижение научного и технологического суверенитета России.

По словам министра, чтобы вывести всё на новый уровень развития, необходима кропотливая, системная и последовательная работа, и эти задачи решаемы, в первую очередь благодаря молодым ученым.