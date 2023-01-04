Россиянин и белорус предстанут в Польше перед судом по делу о шпионаже

Россиянин и белорус предстанут перед судом по делу о шпионаже в пользу Главного разведывательного управления РФ (ГРУ). Об этом сообщила пресс-секретарь окружной прокуратуры в Варшаве Александра Скшинярж в среду, 4 января.

«30 декабря 2022 года обвинительное заключение было подано в Окружной суд в Белостоке военным отделом Окружной прокуратуры в Варшаве. Прокурор предъявил гражданам России и Белоруссии обвинение в шпионаже в пользу российской военной разведки с 2017 по апрель 2022 года», — сказала Скшинярж, чьи слова приводит польский портал Forsal.

Она отметила, что оба обвиняемых были задержаны в апреле 2022 года. До этого момента они проживали в Польше на законных основаниях.

«На основании материалов, собранных Службой военной контрразведки, и материала, собранного в ходе следствия, установлено, что они участвовали в деятельности российской военной разведки по получению данных о военных объектах, имеющих решающее значение для обороны Польши», — пояснила Скшинярж.

Ранее, 22 декабря, стало известно о задержании в Берлине сотрудника немецкой разведки по подозрению в работе на РФ.

На следующий день издание Focus сообщило, что Карстен Л., подозреваемый в разглашении гостайны, являлся высокопоставленным сотрудником сверхсекретной технической внешней разведки ФРГ и имел доступ к информации, полученной во время прослушки, которой с германским ведомством делились другие спецслужбы Запада.

Тогда же СМИ писали, что задержанный отвечал за анализ всех процессов и информации, которую разведка получала в результате прослушивания телефонных разговоров по всему миру.