Реклама
Прямой эфир
Мир
FT указала на формирование Китаем нового энергетического миропорядка
Мир
Сообщается о воздушной тревоге на всей территории Украины
Мир
В США впервые казнили трансгендера
Мир
Цена на газ в Европе опустилась ниже $750 впервые со 2 ноября 2021 года
Мир
Рогозин отправил послу Франции ранивший его осколок от снаряда гаубицы Caesar
Мир
Применение дронов обходится России в семь раз дешевле, чем их уничтожение ВСУ
Наука
В РФ проработают идею создания своего «хранилища Судного дня»
Мир
Казахстан и РФ пресекли деятельность организованной преступной группы в Байконуре
Армия
«Ростех» анонсировал производство систем нового поколения для борьбы с дронами
Мир
Премьер Японии Кисида заявил, что мир находится в исторической поворотной точке
Мир
Эрдоган снова предложит Путину посредничество в переговорах Киева и Москвы
Мир
Сенатор заявил о приближении США к краю пропасти из-за некомпетентности элит

Россиянин и белорус предстанут в Польше перед судом по делу о шпионаже

0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россиянин и белорус предстанут перед судом по делу о шпионаже в пользу Главного разведывательного управления РФ (ГРУ). Об этом сообщила пресс-секретарь окружной прокуратуры в Варшаве Александра Скшинярж в среду, 4 января.

Ремонт провала: хакеры раскрыли данные украинских шпионов и их связи
Среди агентов обнаружились дипломаты, наркодилеры и насильники

«30 декабря 2022 года обвинительное заключение было подано в Окружной суд в Белостоке военным отделом Окружной прокуратуры в Варшаве. Прокурор предъявил гражданам России и Белоруссии обвинение в шпионаже в пользу российской военной разведки с 2017 по апрель 2022 года», — сказала Скшинярж, чьи слова приводит польский портал Forsal.

Она отметила, что оба обвиняемых были задержаны в апреле 2022 года. До этого момента они проживали в Польше на законных основаниях.

«На основании материалов, собранных Службой военной контрразведки, и материала, собранного в ходе следствия, установлено, что они участвовали в деятельности российской военной разведки по получению данных о военных объектах, имеющих решающее значение для обороны Польши», — пояснила Скшинярж.

Ранее, 22 декабря, стало известно о задержании в Берлине сотрудника немецкой разведки по подозрению в работе на РФ.

На следующий день издание Focus сообщило, что Карстен Л., подозреваемый в разглашении гостайны, являлся высокопоставленным сотрудником сверхсекретной технической внешней разведки ФРГ и имел доступ к информации, полученной во время прослушки, которой с германским ведомством делились другие спецслужбы Запада.

Тогда же СМИ писали, что задержанный отвечал за анализ всех процессов и информации, которую разведка получала в результате прослушивания телефонных разговоров по всему миру.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023