Находившиеся в состоянии алкогольного опьянения иностранные наемники убили троих украинских военных на блокпосту в Снигиревке Николаевской области. Об этом 4 января сообщил «РИА Новости» представитель российских силовых структур со ссылкой на данные от высокопоставленного украинского военного.

По предварительной информации, нападавшими оказались поляки. Как сообщил собеседник информагентства, иностранцы были в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Наемники отказались предоставить автомобиль для досмотра и после этого убили военнослужащих.

Он добавил, что в настоящее время контролировать наемников не может даже Служба безопасности Украины.

В конце декабря сообщалось, что в Бериславе иностранные наемники убили заподозренную в связях с Россией семью.

В этом же месяце пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр указал, что украинские военнослужащие подвергаются домогательствам со стороны иностранных наемников.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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