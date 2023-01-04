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Система ПВО в Ростовской области уничтожила объект в форме шара

Губернатор Ростовской области Голубев: 3 января система ПВО ликвидировала объект в форме шара
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Фото: ТАСС/Виталий Невар
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Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в Ростовской области накануне вечером для ликвидации объекта в форме шара, сообщил 4 января губернатор региона Василий Голубев.

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Ранее в Telegram-каналах и социальных сетях появилась информация, что 3 января рядом с Ростовом-на-Дону очевидцы зафиксировали работу ПВО. Местные жители увидели вспышку и услышали громкий звук.

«На высоте 2,5 км был обнаружен малоразмерный объект в форме шара, который свободно летел по ветру. Было принято решение о его ликвидации», — объяснил Голубев в Telegram-канале.

Он призвал всех сохранять спокойствие, заверив, что все силы и средства задействованы для обеспечения безопасности, пишет «Газета.Ru».

Ранее в этот же день губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о двух сбитых беспилотниках.

Также 4 января в «Ростехе» рассказали, что Россия в течение двух месяцев начнет серийное производство нового поколения систем радиоэлектронной борьбы для противодействия беспилотникам.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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