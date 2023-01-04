Сербский специалист Ивич возглавил ФК «Краснодар»

Серб Владимир Ивич назначен на пост главного тренера футбольного клуба (ФК) «Краснодар». Об этом сообщается на сайте клуба в среду, 4 января.

«Владимир Ивич сменил Александра Сторожука на посту главного тренера «Краснодара». С сербским специалистом подписан контракт на 2 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что предыдущий наставник «Краснодара» также останется в структуре клуба, возглавив «Краснодар-2».

Ассистентами нового тренера станут Милош Веселинович и Синиша Гогич, а Христос Келпекис будет тренером по работе с вратарями.

Владимир Ивич родился 7 мая 1977 года. Карьеру футболиста начал в 1994 году в сербском клубе «Пролетер». 31 мая 2018 года Владимир Ивич стал главным тренером «Маккаби» (Тель-Авив) и привел клуб к двум чемпионским титулам подряд. В 2020 году возглавил «Уотфорд», но не задержался в английском клубе и снова вернулся в «Маккаби».

Ранее, 25 декабря, ФК «Сочи» объявил о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера. Сообщалось, что Бердыев приступит к своим обязанностям в начале 2023 года. Его предыдущим местом работы был иранский «Трактор».

Бердыев дважды выигрывал российское первенство вместе с «Рубином», тренером которого работал в 2012–2013 годах.