Реклама
Прямой эфир
Мир
FT указала на формирование Китаем нового энергетического миропорядка
Мир
Сообщается о воздушной тревоге на всей территории Украины
Мир
В США впервые казнили трансгендера
Мир
Цена на газ в Европе опустилась ниже $750 впервые со 2 ноября 2021 года
Мир
Рогозин отправил послу Франции ранивший его осколок от снаряда гаубицы Caesar
Мир
Применение дронов обходится России в семь раз дешевле, чем их уничтожение ВСУ
Наука
В РФ проработают идею создания своего «хранилища Судного дня»
Мир
Казахстан и РФ пресекли деятельность организованной преступной группы в Байконуре
Армия
«Ростех» анонсировал производство систем нового поколения для борьбы с дронами
Мир
Премьер Японии Кисида заявил, что мир находится в исторической поворотной точке
Мир
Эрдоган снова предложит Путину посредничество в переговорах Киева и Москвы
Мир
Сенатор заявил о приближении США к краю пропасти из-за некомпетентности элит
Сюжет:

Эксперт назвал экономическую причину начала конфликта на Украине

Эксперт Бахтизин: США испугались сближения России и ФРГ и спровоцировали конфликт на Украине
0
Фото: ТАСС/Андрей Рубцов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Одной из причин конфликта на Украине были опасения США из-за сближения России и Германии. Об этом 4 января заявил «РИА Новости» директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук Альберт Бахтизин.

Принуждение к миру: как изменилось отношение к Украине за год
Европейцы подталкивают Киев к переговорам и всё меньше готовы помогать

«Одной из многих причин конфликта на Украине были опасения Вашингтона насчет сближения России и Германии, от которого роль обеих стран значительно бы возросла», — сказал эксперт.

Он допустил, что Германия усилила бы позиции за счет дешевых ресурсов из России, а Москва — благодаря передовым немецким технологиям.

В конце декабря обозреватель Spectator Роберт Сервис заявил, что президент США Джо Байден допустил ошибку, пообещав в 2021 году своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому членство в НАТО, это и стало причиной конфликта.

Экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус 13 декабря указал, что Соединенные Штаты Америки вмешиваются в конфликт на Украине, так как пытаются показать способность управлять миром.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023