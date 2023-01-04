Одной из причин конфликта на Украине были опасения США из-за сближения России и Германии. Об этом 4 января заявил «РИА Новости» директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук Альберт Бахтизин.

«Одной из многих причин конфликта на Украине были опасения Вашингтона насчет сближения России и Германии, от которого роль обеих стран значительно бы возросла», — сказал эксперт.

Он допустил, что Германия усилила бы позиции за счет дешевых ресурсов из России, а Москва — благодаря передовым немецким технологиям.

В конце декабря обозреватель Spectator Роберт Сервис заявил, что президент США Джо Байден допустил ошибку, пообещав в 2021 году своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому членство в НАТО, это и стало причиной конфликта.

Экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус 13 декабря указал, что Соединенные Штаты Америки вмешиваются в конфликт на Украине, так как пытаются показать способность управлять миром.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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