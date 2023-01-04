Цена на газ в Европе опустилась ниже $750 впервые со 2 ноября 2021 года
Цена газа в Европе в начале торгов 4 января опустилась ниже $750 за 1 тыс. куб. м впервые со 2 ноября 2021 года. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Общее снижение цены с начала дня составляет более 3%.
Стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $733 за тысячу кубометров, или €67 за 1 Мвт/ч.
Ранее консультант «Выгон Консалтинг» Иван Тимонин объяснил, что биржевые цены на газ в Европе продолжают снижаться из-за высокого уровня заполненности подземных хранилищ газа, а также благодаря теплой погоде, что снижает потребление голубого топлива.
Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».