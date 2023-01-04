Сенатор заявил о приближении США к краю пропасти из-за некомпетентности элит

Некомпетентность правящих в США элит привела страну к краю пропасти. Такое мнение высказал сенатор от Республиканской партии Марко Рубио в статье для журнала The American Conservative 3 января.

По его словам, элиты, десятилетиями находящиеся у власти в Соединенных Штатах Америки, всегда были больше заинтересованы в собственном обогащении и расширении своего влияния, чем в защите интересов простых американцев.

«Одно в США остается неизменным: истеблишмент больше заинтересован в накоплении власти, чем в улучшении жизни большинства американцев», — пишет Рубио.

Он утверждает, что такую политику вели и ведут, находясь у власти, как республиканцы, так и демократы.

«Десятилетия этого упадка и некомпетентности правящих слоев поставили Америку на грань. Сообщества опустошены, институты разрушены, вера маргинализирована, а общее благо игнорируется», — отмечает сенатор.

В качестве шагов к спасению страны Рубио предлагает сбалансировать национальную экономику, «поставив Уолл-стрит на место», вернуть в США важнейшие отрасли производства, проводя «агрессивную проамериканскую промышленную политику», а также восстановить положение американской рабочей силы.

Главным внешнеполитическим вызовом и реальной угрозой для США Рубио назвал Китай и призвал власти страны заботиться о более важных для Америки вопросах, чем помощь Украине.

Ранее, 30 декабря, член палаты представителей США Трой Нелс выразил недовольство тем, что американские политики уделяют больше внимания Украине, чем проблемам своей страны. По его словам, власти могли бы заняться, к примеру, безопасностью границы США с Мексикой.

До этого, 21 декабря, американский конгрессмен-республиканец Пол Госар отметил, что во всех его поездках по Аризоне ни один из избирателей не сказал, что защита Украины должна быть главным приоритетом. По его словам, такие проблемы США, как инфляция, цензура, коррупция, потеря доверия к правительству и госдолг, важнее хлопот об Украине.

Ранее в тот день госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в новый пакет военной помощи Киеву включили систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Также будет выделена сумма порядка $1,85 млрд. По словам госсекретаря, военная помощь США Украине составляет $21,9 млрд.

Ряд стран, в том числе США, усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне проводимой Россией с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.