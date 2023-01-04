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Жителя Мелитополя задержали за передачу Украине данных о российских военных

РИА Новости: жителя Мелитополя задержали за передачу данных Украине о российских военных
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Силовики задержали жителя Мелитополя (Запорожская область) подозреваемого в передаче данных спецслужбам Украины о местонахождении и передвижении военнослужащих и техники Вооруженных сил (ВС) России. Об этом 4 января сообщил «РИА Новости» представитель силового ведомства.

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Собеседник информагентства также упомянул о том, что задержанный призывал к расправе над российскими военными.

Он добавил, что за данное преступление грозит лишение свободы от 12 до 20 лет. Все материалы по этому делу переданы следствию.

В конце декабря в Луганской Народной Республике задержали подозреваемую в передаче украинским боевикам данных о российских военнослужащих.

Кроме того, в Херсонской области ФСБ задержала украинского агента, передававшего Службе безопасности Украины (СБУ) данные о ВС России.

В настоящее время продолжается специальная военная операции России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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