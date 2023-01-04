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Постпред США отметил важность учета затрат при оказании военной помощи Киеву

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Фото: Global Look Press/Mauricio Campino
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Администрация президента США при оказании содействия Украине должна учитывать издержки. Об этом заявил 3 января постоянный представитель Соединенных Штатов Америки при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Майкл Карпентер, его слова приводит американская газета Politico.

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Он отметил, что Пентагон консультирует украинские власти, какой вид поддержки является наиболее устойчивым из тех, что может предоставить Вашингтон. Это, по его словам, касается поставок оружия, техники, боеприпасов. Карпентер указал, что нужно учитывать затраты.

Постпред также заверил, что США и союзники продолжат оказывать помощь Украине.

«Для некоторых стран это означает, что расходы на отопление будут выше нынешней зимой. Мы пытаемся разделить <...> бремя, чтобы оно было равномерно распределено», — добавил он.

В конце декабря член палаты представителей США Трой Нелс выразил недовольство тем, что американские политики уделяют больше внимания Украине, чем проблемам своей страны.

В октябре конгрессмен от Калифорнии демократ Эрик Суолуэлл заявил, что глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак умолял cпецкомитет по разведке палаты представителей конгресса США не бросать Украину в конфликте с Россией.

США и другие западные страны усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне проводимой Россией с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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