Реклама
Прямой эфир
Мир
Читатели Daily Mail раскритиковали заявление Сунака о поддержке Украины
Мир
Белый дом анонсировал визит премьер-министра Японии в США
Армия
Десантники ВС РФ получили награды за выполнение боевых задач в ходе СВО
Мир
В Бельгии назвали нулевым эффект от санкций ЕС против России
Спорт
Овечкин забросил 808-ю шайбу и сократил разрыв с рекордом Гретцки до 86 голов
Мир
Экс-глава криптобиржи FTX заявил о своей невиновности в суде
Мир
В МИД предостерегли от попыток оттеснить Россию с Ближнего Востока
Мир
Умер последний астронавт «Аполлона-7» Уолтер Каннингем
Мир
NYP назвала два условия для экономической агонии США
Мир
Внук генерала де Голля заявил о «заговоре» Запада против России
Мир
Подросток погиб в результате стрельбы в Индианаполисе в США
Мир
Польша обвинила Германию в неуважении после отказа обсуждать репарации

Врачи предостерегли от злоупотребления конфет с алкоголем

Врачи предупредили, что конфеты с алкоголем могут привести к гипергликемии
0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Чрезмерное употребление конфет с алкогольной начинкой может обернуться неприятными последствиями для здоровья. Об этом в среду, 4 января, предупредили опрошенные «РИА Новости» врачи.

«Здоровые люди могут отметить Новый год с размахом»
Главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян — о правилах праздничного застолья и способах «обмана» организма

По словам заведующего клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы Валентина Скрябина, налегая на подобные сладости, человек скорее ощутит не легкое опьянение, а гипергликемический удар из-за резкого скачка уровня глюкозы в крови.

Также собеседник агентства посоветовал отказаться от алкогольных конфет тем, кто борется с зависимостью.

«К сожалению, к срыву может привести не просто глоток алкоголя, но даже его запах и вкус. И в этой ситуации не так важно, настоящий ли алкоголь содержится в конфетах или его заменители», — подчеркнул Скрябин.

Окружающим, в свою очередь, стоит помнить о том, что алкоголизм — серьезная проблема, и не провоцировать рецидив болезни у друзей и близких.

Между тем главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова напомнила, что любые конфеты отличаются высоким содержанием сахара: от 40% в некоторых видах шоколадных изделий и мармелада до 96% в леденцах и карамели. Такой объем сладкого может быть вреден даже для здоровых людей с нормальной массой тела.

Специалист рекомендовала ограничить употребление сладостей, а в качестве альтернативы обратить внимание на свежие и сушеные фрукты и ягоды, десерты без сахара или с минимальным его добавлением. Несмотря на то, что в данных продуктах содержатся те же быстрые углеводы, они богаты и полезными веществами, в отличие от обычных конфет.

«Дополнительную пользу и удовольствие принесет небольшая, примерно 30–40 г, порция орехов без добавления соли или сахара — источников витаминов, минеральных веществ, полиненасыщенных жирных кислот», — подытожила Стародубова.

Накануне педиатр Елена Игринева назвала самые вредные сладости для детей. В частности, врач упомянула леденцы, ириски и жевательные конфеты — они медленно растворяются и прилипают к зубам, тем самым создавая условия для развития кариеса и разрушения эмали. Также Игринева напомнила, что сладкое является мощным аллергеном.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023