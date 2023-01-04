Врачи предостерегли от злоупотребления конфет с алкоголем

Чрезмерное употребление конфет с алкогольной начинкой может обернуться неприятными последствиями для здоровья. Об этом в среду, 4 января, предупредили опрошенные «РИА Новости» врачи.

По словам заведующего клиническим филиалом Московского научно-практического центра наркологии департамента здравоохранения столицы Валентина Скрябина, налегая на подобные сладости, человек скорее ощутит не легкое опьянение, а гипергликемический удар из-за резкого скачка уровня глюкозы в крови.

Также собеседник агентства посоветовал отказаться от алкогольных конфет тем, кто борется с зависимостью.

«К сожалению, к срыву может привести не просто глоток алкоголя, но даже его запах и вкус. И в этой ситуации не так важно, настоящий ли алкоголь содержится в конфетах или его заменители», — подчеркнул Скрябин.

Окружающим, в свою очередь, стоит помнить о том, что алкоголизм — серьезная проблема, и не провоцировать рецидив болезни у друзей и близких.

Между тем главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова напомнила, что любые конфеты отличаются высоким содержанием сахара: от 40% в некоторых видах шоколадных изделий и мармелада до 96% в леденцах и карамели. Такой объем сладкого может быть вреден даже для здоровых людей с нормальной массой тела.

Специалист рекомендовала ограничить употребление сладостей, а в качестве альтернативы обратить внимание на свежие и сушеные фрукты и ягоды, десерты без сахара или с минимальным его добавлением. Несмотря на то, что в данных продуктах содержатся те же быстрые углеводы, они богаты и полезными веществами, в отличие от обычных конфет.

«Дополнительную пользу и удовольствие принесет небольшая, примерно 30–40 г, порция орехов без добавления соли или сахара — источников витаминов, минеральных веществ, полиненасыщенных жирных кислот», — подытожила Стародубова.

Накануне педиатр Елена Игринева назвала самые вредные сладости для детей. В частности, врач упомянула леденцы, ириски и жевательные конфеты — они медленно растворяются и прилипают к зубам, тем самым создавая условия для развития кариеса и разрушения эмали. Также Игринева напомнила, что сладкое является мощным аллергеном.