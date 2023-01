Читатели Daily Mail раскритиковали заявление Сунака о поддержке Украины

Читатели британской газеты Daily Mail отреагировали на очередное заявление премьер-министра Великобритании Риши Сунака о поддержке Украины. Свое мнение 3 января они высказали в комментариях на сайте издания.

«Этот человек — идиот», — заявил пользователь с ником failings.

Пользователь birds eye отметил, что британские налогоплательщики «содрогаются» после обещаний Сунака.

«Что же, страна, которая не может позволить себе повышение заработной платы, может позволить себе делать финансовые подарки за границу», — сыронизировал Glanford Spong.

Fantom flang flinger написал, что в то время как для государственного сектора Великобритании у правительства нет денег, «есть куча для Украины».

«Да, не обращайте внимания на британцев, пытающихся накрыть себе на стол или обогреть свои дома! Уберите это правительство, совершенно бесполезное и не заботящееся о народе!» — возмутилась BellaO1984.

Более того, Lover of Dogs призвал к отставке Сунака, поскольку он «раздает наши деньги направо-налево, пока люди на грани».

«Ему нужно разбираться с проблемами, которые ближе к дому, а не игнорировать их», — подчеркнул Mr Know it all.

Как сообщает издание, Сунак в ходе телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что Лондон продолжит поддерживать Киев в долгосрочной перспективе.

В свою очередь Зеленский написал в своем Twitter-аккаунте, что обсудил с Сунаком дальнейшее сотрудничество в области обороны.

«Мы договорились активизировать наши усилия, чтобы приблизить победу уже в этом году. У нас уже есть конкретные решения для этого», — написал Зеленский.

Ранее, 2 января, газета Financial Times написала, что Великобритания в 2023 году может столкнуться с самой серьезной рецессией среди других стран альянса G7. По мнению большинства экспертов издания, инфляционный шок, вызванный последствиями пандемии и конфликтом на Украине, будет побуждать Банк Англии удерживать высокие процентные ставки. Правительство Великобритании, в свою очередь, будет придерживаться жесткой налоговой политики.

31 декабря премьер-министр страны Риши Сунак заявил, что экономические проблемы Великобритании в 2023 году не закончатся. Он отметил, что 2022 год выдался тяжелым для многих британцев, которые столкнулись с небывалым ростом цен на электроэнергию.

В тот же день пользователи Twitter раскритиковали Сунака за поддержку Украины в новогодней речи.

До этого, 12 декабря, стало известно, что реальная зарплата британцев к концу 2022 года упала на максимальные 3% при общем росте стоимости жизни. Это стало худшим результатом с 1977 года и вторым в истории страны с 1945 года.