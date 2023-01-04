Более 40 телят сгорели в коровнике под Красноярском
В результате пожара в селе Куреж 44 теленка сгорели заживо в коровнике. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Красноярскому краю.
В 10:00 по местному времени (06:00 мск) пожарным удалось ликвидировать возгорание на площади 720 кв. м. В тушении огня принимали участие 16 спасателей, также было привлечено четыре единицы техники.
Отмечается, что никто из людей не пострадал в ходе пожара.
Предполагается, что причиной ЧП могло стать короткое замыкание электропроводки.
Ранее, 22 ноября, мужчина и 59 животных погибли в результате крупного пожара на ферме в Новосибирской области. Площадь возгорания составила 1,5 тыс. кв. м. К установлению причин и обстоятельств случившегося была привлечена следственно-оперативная группа.