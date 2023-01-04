Умер последний астронавт «Аполлона-7» Уолтер Каннингем

Умер последний астронавт первой успешной пилотируемой космической миссии «Аполлон-7» Уолтер Каннингем. Ему было 90 лет. Об этом говорится в сообщении NASA, опубликованном 3 января.

«Уолт Каннингем был летчиком, физиком и предпринимателем, но прежде всего он являлся исследователем. Совершив полет на «Аполлоне-7», ставшем первым пилотируемым кораблем в рамках миссии «Аполлон», Уолт и его товарищи по экипажу вошли в историю, проложив путь к поколению Артемида, которое мы видим сегодня», — приводятся в сообщении слова главы NASA Билла Нельсона.

Как сообщило издание The Guardian, смерть Каннингема также подтвердили представитель NASA Боб Джейкобс и жена астронавта Дот Каннингем.

Подробностей смерти астронавта не приводится.

Уолтер Каннингем был одним из трех астронавтов на борту «Аполлона-7» 1968 года. Полет занял 11 дней, во время него велись прямые трансляции с орбиты.

За время полета команда должна была провести ряд экспериментов на околоземной орбите. Согласно сообщению NASA, Каннингем вместе с астронавтами Уолтером Ширром и Донном Айзли отрабатывал маневры, необходимые для стыковки и выхода на лунную орбиту с помощью третьей ступени ракеты-носителя «Сатурн-1Б».

Благодаря работе «Аполлон-7» ученые смогли подготовить почву для будущих миссий. Так «Аполлон-8» совершил первый пилотируемый облет Луны спустя два месяца после посадки «Аполлон-7».

Астронавты «Аполлона-7» получили специальную премию «Эмми» за репортажи с орбиты.

Каннингем удостоен медали NASA за исключительную службу, а также медали за выдающуюся службу. Он введен в Зал славы астронавтов, Международный зал космической славы, Зал славы авиации Айовы, Зал славы Музея авиации и космонавтики Сан-Диего и Зал славы Хьюстона.