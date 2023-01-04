Реклама
Прямой эфир
Мир
Читатели Daily Mail раскритиковали заявление Сунака о поддержке Украины
Мир
Белый дом анонсировал визит премьер-министра Японии в США
Армия
Десантники ВС РФ получили награды за выполнение боевых задач в ходе СВО
Мир
В Бельгии назвали нулевым эффект от санкций ЕС против России
Спорт
Овечкин забросил 808-ю шайбу и сократил разрыв с рекордом Гретцки до 86 голов
Мир
Экс-глава криптобиржи FTX заявил о своей невиновности в суде
Мир
В МИД предостерегли от попыток оттеснить Россию с Ближнего Востока
Мир
Умер последний астронавт «Аполлона-7» Уолтер Каннингем
Мир
NYP назвала два условия для экономической агонии США
Мир
Внук генерала де Голля заявил о «заговоре» Запада против России
Мир
Подросток погиб в результате стрельбы в Индианаполисе в США
Мир
Польша обвинила Германию в неуважении после отказа обсуждать репарации

Умер последний астронавт «Аполлона-7» Уолтер Каннингем

0
Фото: NASA
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Умер последний астронавт первой успешной пилотируемой космической миссии «Аполлон-7» Уолтер Каннингем. Ему было 90 лет. Об этом говорится в сообщении NASA, опубликованном 3 января.

«Уолт Каннингем был летчиком, физиком и предпринимателем, но прежде всего он являлся исследователем. Совершив полет на «Аполлоне-7», ставшем первым пилотируемым кораблем в рамках миссии «Аполлон», Уолт и его товарищи по экипажу вошли в историю, проложив путь к поколению Артемида, которое мы видим сегодня», — приводятся в сообщении слова главы NASA Билла Нельсона.

Как сообщило издание The Guardian, смерть Каннингема также подтвердили представитель NASA Боб Джейкобс и жена астронавта Дот Каннингем.

Подробностей смерти астронавта не приводится.

Уолтер Каннингем был одним из трех астронавтов на борту «Аполлона-7» 1968 года. Полет занял 11 дней, во время него велись прямые трансляции с орбиты.

За время полета команда должна была провести ряд экспериментов на околоземной орбите. Согласно сообщению NASA, Каннингем вместе с астронавтами Уолтером Ширром и Донном Айзли отрабатывал маневры, необходимые для стыковки и выхода на лунную орбиту с помощью третьей ступени ракеты-носителя «Сатурн-1Б».

Благодаря работе «Аполлон-7» ученые смогли подготовить почву для будущих миссий. Так «Аполлон-8» совершил первый пилотируемый облет Луны спустя два месяца после посадки «Аполлон-7».

Астронавты «Аполлона-7» получили специальную премию «Эмми» за репортажи с орбиты.

Каннингем удостоен медали NASA за исключительную службу, а также медали за выдающуюся службу. Он введен в Зал славы астронавтов, Международный зал космической славы, Зал славы авиации Айовы, Зал славы Музея авиации и космонавтики Сан-Диего и Зал славы Хьюстона.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023