Польша обвинила Германию в неуважении после отказа обсуждать репарации

Отказ ФРГ от обсуждений с польской стороной вопроса о репарациях свидетельствует о неуважительном отношении Берлина к Польше и полякам. Об этом 3 января заявил замминистра иностранных дел страны, уполномоченный правительства по вопросам компенсаций Аркадиуш Мулярчик агентству PAP.

«Этот ответ, сформулированный в одном предложении, показывает абсолютно неуважительное отношение к Польше и полякам», — отметил он.

Мулярчик подчеркнул, что в ответе Берлина не содержится юридического обоснования. Между тем его не удивил подобный шаг со стороны Германии, добавил он, поскольку ФРГ не проводит дружественную политику в отношении Польши, стремясь опустить страну до уровня вассала.

Ранее в этот день в МИД Польши была доставлена нота, в которой указывалось, что Берлин официально отказался обсуждать с Варшавой компенсацию ущерба за годы Второй мировой войны. Между тем пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина подчеркнул, что страна намерена продолжить добиваться урегулирования данной ситуации в соответствии с национальными интересами.

В частности, заместитель министра иностранных дел республики, уполномоченный правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик 20 декабря указывал, что Польша обратилась к Совету Европы, ЮНЕСКО с просьбой помочь получить от Германии репарации за ущерб, понесенный во Второй мировой войне.

До этого, 14 декабря, экс-депутат Европарламента, ныне председатель партии «Греция — другой путь» Нотис Мариас предложил создать альянс Греции и Польши для требования военных репараций с Германии за ущерб, нанесенный им в годы Второй мировой войны. Он отметил, что общая сумма долга Германии Греции составляет €269,547 млрд, плюс проценты.

О повторных намерениях Варшавы потребовать с Германии компенсацию за разрушения и жертвы в ходе Второй мировой войны стало известно 1 сентября.

В правительстве Германии, в свою очередь, указали, что не намерены осуществлять выплаты. Там заявляли, что Польша отказалась от дальнейших репараций в 1953 году и неоднократно подтверждала этот отказ.