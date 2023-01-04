Финансист напомнил о льготах для пенсионеров по налогам на доход и имущество

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев 4 января напомнил, что пенсионеры могут быть освобождены от уплаты некоторых налогов.

«По общему порядку для пенсионеров, в отличие от работающих граждан, предусмотрены льготы или налоговые освобождения как по налогу на доходы физлиц, так и по имущественным налогам», — сказал он в беседе с агентством «Прайм».

При этом, если пенсионер осуществляет предпринимательскую деятельность, то никаких послаблений не предусмотрено, отметил эксперт.

Как отметил Ахмадеев, все пенсионеры освобождены от налогообложения государственные пенсии, а также некоторые выплаты в рамках негосударственного пенсионного обеспечения или добровольного пенсионного страхования.

Также пенсионеры имеют право на получение льгот по налогу на имущество, транспортному и земельного налогу. Однако освобождение действует в отношении только одного объекта недвижимости. В случае, если у пенсионера несколько объектов в собственности, то льгота предоставляется на основании предоставленного уведомления в территориальную инспекцию или МФЦ.

Касательно земельного налога, пенсионеры его не уплачивают, при этом федеральное законодательство ограничивает данную льготу не более 6 сотками и по одному земельному участку.

По словам эксперта, субъекты РФ вправе предоставлять дополнительные льготы пенсионерам, муниципалитеты могут расширять условия льготы по земельному налогу. Например, расширить площадь участка, который не попадает под налогообложение, добавил Ахмадеев.

С 1 января 2023 года начал работу Социальный фонд России, созданный в результате слияния Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. Он станет единым социальным оператором предоставления различных мер социальной поддержки.

24 ноября «Известия» разъясняли, какие льготы положены российским пенсионерам и как ими воспользоваться. Так, пенсионные выплаты освобождены от подоходного налога. В отдельных регионах пенсионеры могут получить скидку на транспортный налог от 20 до 100% на автомобиль отечественного производства с двигателем мощностью до 150 л.с. или же водный транспорт мощностью до 30 л.с. Помимо этого, пока пенсионер работает, он может получить три дополнительных дня отпуска в любое время за свой счет, а также два оплачиваемых дня для прохождения диспансеризации.