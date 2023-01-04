«Ъ» указал на формирование РФ и КНР нового полюса в противовес Западу

Укрепление связей между Россией и Китаем свидетельствует о формировании нового полюса на мировой арене в противовес коллективному Западу. Такая позиция была отражена в материале газеты «Коммерсантъ» за 3 января.

«Резкое сближение Китая и России и попытки представить Москву и Пекин двумя полюсами незападного мира, не принимающими правила игры США и их союзников, начались еще до российской операции на Украине», — отмечается в публикации.

Еще одним значимым фактором стал кризис в Тайваньском проливе, эскалация которого во многом была спровоцирована действиями Вашингтона. Наличием общего противника сделало российско-китайское партнерство более значимым для каждой из сторон.

В последнее время наблюдаются различные свидетельства двусторонней поддержки. Так, появление президента РФ Владимира Путина на открытии Олимпийских игр в Пекине следует рассматривать именно в таком ключе. Впрочем, Россия и Китай по-прежнему не называют свои отношения союзническими.

Также в этот день профессор Чунъянского института финансовых исследований в Китае Ван Вэнь заявил, что США уже не могут остановить тренд на девестернизацию, особенно на фоне ослабления влияния Вашингтона после пандемии 2020 года и украинского конфликта.

Российский лидер Путин встретился с председателем КНР в режиме видеоконференции 30 декабря. Президент РФ отметил, что двусторонние отношения РФ и КНР — наилучшие за всю историю и представляют собой образец сотрудничества крупных держав в XXI веке.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин 31 декабря в рамках направленного президенту России Владимиру Путину новогоднего поздравления сообщил, что готов поддерживать тесные контакты с ним в грядущем году.