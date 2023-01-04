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Боевики ВСУ открыли огонь по сдавшимся в плен сослуживцам

Боец 95-й ОДШБР Лищук заявил, что ВСУ открыли огонь по сдавшимся в плен сослуживцам
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Фото: AP Photo/Libkos
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Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) открыли огонь из миномета по сослуживцам, которые решили сложить оружие. Об этом 4 января рассказал попавший в плен к российским военным боец 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) украинской армии Виталий Лищук.

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«Мы сдались (в плен российским военным. — Ред.), они нас отводили, наша украинская сторона начала бросать минами по нам. И мина попала по нам, нас ранило. Ваши ребята нас забрали, первую помощь оказали, в больницу отвезли. Когда к больнице подъезжали, прилетела мина по машине, но упала рядом. Это кидала украинская сторона, наверное, хотела уничтожить», — приводит слова Лищука «РИА Новости».

Ранее, 27 декабря, военнопленный четвертой танковой бригады ВСУ Евгений Церуш, сложивший оружие, рассказал, что брошенные начальством украинские бойцы голодали и пили из луж ради выживания. По его словам, после попадания в плен российские военные накормили его и дали воды.

Тогда же еще один задержанный боец ВСУ Евгений Кривливый со слезами на глазах поделился, как без еды и воды просиживал дни в блиндаже. Он признался: от непонимания, что делать и зачем, он трижды хотел оставить позиции, но боялся наказания за дезертирство.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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