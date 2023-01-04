Политолог Солонников оценил роль Хасбулатова в истории России

Деятельность последнего председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова оставила большой след в истории России. Об этом 3 января заявил «Известиям» политолог Дмитрий Солонников.

«Его деятельность оставила большой след в истории России. Он один из сподвижников Ельцина. Сначала принимал участие в формировании новой России. Потом в 1993 году он был одним из участников противостояния с Ельциным. Наверное, это самый драматический момент в новейшей истории России — расстрел Белого дома», — отметил Солонников.

Как подчеркнул политолог, тогда Хасбулатов выступил против политики, которую проводили правительство Гайдара и Ельцин. После чего оставался в политической деятельности, но уже на пенсии, добавил Солонников.

Ранее в этот день стало известно, что Хасбулатов умер в Подмосковье у себя на даче в возрасте 80 лет. О причине смерти бывшего политика пока неизвестно. Хасбулатова похоронят 5 января в родовом селе Толстой-Юрт.

Глава Чечни Рамзан Кадыров 3 января назвал смерть Хасбулатова невосполнимой утратой для чеченского народа.

Также бывший депутат Госдумы Владимир Исаков в беседе с «Известиями» назвал Хасбулатова «человеком острого злого ума».

В свою очередь, историк Евгений Спицын заявил, что Хасбулатов был одним из тех, кто поспособствовал распаду СССР.

Экс-руководитель Службы безопасности президента России Бориса Ельцина Александр Коржаков 3 января в беседе с «Известиями» прокомментировал смерть Хасбулатова словами: «о покойных либо хорошо, либо ничего».

Бывший вице-президент РФ Александр Руцкой в разговоре с «Известиями» выразил мнение, что действия Хасбулатова привели к тому, что противостояние с первым президентом России Борисом Ельциным оказалось неудачным.

Хасбулатов стал председателем Верховного Совета Российской Федерации 19 октября 1991 года.

Он был одной из ключевых фигур противостояния между первым президентом России Борисом Ельциным и Верховным Советом РСФСР в 1993 году. Поражение сторонников Верховного Совета фактически стало концом активной политической карьеры Хасбулатова.