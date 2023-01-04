Политолог Светов не увидел пользы для страны от действий Хасбулатова

Политолог Юрий Светов 3 января в беседе с «Известиями» заявил, что последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов не сделал ничего полезного для страны.

«Сказать, что он сделал что-то для страны полезное, очень трудно. Я был знаком с ним. Мне кажется, что Хасбулатов был человеком, которого во времена перемен вынесло наверх. Но он не соответствовал той роли, на которую он претендовал», — сказал политолог.

При этом Светов отметил, что Хасбулатов многого достиг как ученый и политолог. Однако, по его словам, необходимо свои знания превращать в реальные действия. Для политики нужны конкретные результаты, добавил он.

«В этом плане, как мне кажется, Хасбулатов этому не соответствовал», — заявил Светов.

Ранее в этот день стало известно, что Хасбулатов умер в Подмосковье у себя на даче в возрасте 80 лет. О причине смерти бывшего политика пока неизвестно. Хасбулатова похоронят 5 января в родовом селе Толстой-Юрт.

Глава Чечни Рамзан Кадыров 3 января назвал смерть Хасбулатова невосполнимой утратой для чеченского народа.

Также бывший депутат Госдумы Владимир Исаков в беседе с «Известиями» назвал Хасбулатова «человеком острого злого ума».

В свою очередь, историк Евгений Спицын заявил, что Хасбулатов был одним из тех, кто поспособствовал распаду СССР.

Бывший руководитель Службы безопасности президента России Бориса Ельцина Александр Коржаков 3 января в беседе с «Известиями» прокомментировал смерть Хасбулатова словами: «о покойных либо хорошо, либо ничего».

Хасбулатов стал председателем Верховного Совета Российской Федерации 19 октября 1991 года.

Он был одной из ключевых фигур противостояния между первым президентом России Борисом Ельциным и Верховным Советом РСФСР в 1993 году. Поражение сторонников Верховного Совета фактически стало концом активной политической карьеры Хасбулатова.