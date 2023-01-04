Российские военные отбили атаки ВСУ на левом берегу Днепра

Подразделения Вооруженных сил РФ продолжают защищать население, проживающее на освобожденных территориях в ходе спецоперации, а также отбивают попытки украинских боевиков атаковать критически важные объекты гражданской инфраструктуры на левом берегу Днепра. Об этом 4 января сообщило Минобороны России.

Как отметили в военном ведомстве, российские военные ведут работы по противодействию диверсионно-разведывательным группам и десанту Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Военнослужащие крепко держат оборону левобережных районов Днепра. В арсенале солдат есть все необходимые средства боевого поражения противника и надежные замаскированные глубоко эшелонированные позиции, добавили в Минобороны.

«Линии обороны выстроена отлично. Здесь есть и блиндажи, и пулеметы, и РПГ, то есть, всё, что нужно для защиты, всё есть, то есть враг не пройдет, это сто процентов. В случае обнаружения противника, передается информация на все остальные позиции, ведется огонь непосредственно с пулеметов, АГС, ДШК, РПГ, всё, что угодно. Это берег под нашей надежной защитой!» — отметил военнослужащий с позывным «Шум».

Кроме того, ВСУ каждый день наносят артиллерийские и минометные удары по жилым домам мирных жителей прибрежных поселков. Однако в ходе контрбатарейной борьбы огнем российской артиллерии позиции противника мгновенно уничтожаются вместе с расчетом.

Ранее в этот день военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) — «Отважные» — уничтожили несколько единиц украинской бронетехники при попытке украинских боевиков продвинуться к городу Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР).

Накануне в распоряжении «Известий» оказались кадры, на которых российская артиллерия наносит точные удары по живой силе и боевой технике ВСУ, уничтожая позиции противника на соледарском направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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