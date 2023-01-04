ВС Израиля застрелили подростка в ходе столкновения с палестинцами

В ходе столкновений израильских военных с палестинскими беженцами на Западном берегу реки Иордан погиб 15-летий подросток. Об этом во вторник, 3 января, сообщило агентство WAFA со ссылкой на органы безопасности.

«15-летний Адам Айяд был ранен боевой пулей в грудь и доставлен в больницу Бейт-Джала, где врачи констатировали его смерть. По словам источников, еще один ребенок получил ранение в руку», — говорится в публикации.

Отмечается, что служащие армии Израиля проводили антитеррористический рейд в лагере беженцев Аль-Дейша к югу от Вифлеема. Обыски и задержания спровоцировали беспорядки с участием местных жителей. В конечном итоге солдаты открыли огонь по палестинцам и распылили слезоточивый газ.

Адам Айяд стал третьей жертвой израильских военных операций из числа палестинцев с начала 2023 года. Так, днем ранее были убиты 22-летний Мохаммад Самер Хушие и 25-летний Фуад Махмуд Абед. Еще три человека пострадали, один из них находится в тяжелом состоянии.

24 декабря стало известно, что в результате беспорядков на Западном берегу Иордана десятки палестинцев получили различные травмы, в том числе полуторагодовалая девочка.

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в настоящее время приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.

Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.