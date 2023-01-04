Синоптики рассказали о погоде в Москве 4 января

Облачно с прояснениями, местами небольшой снег, гололедица и до шести градусов мороза — такая погода ожидает Московский регион в среду, 4 января. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха будет варьироваться в диапазоне от –4 до –2 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до –6 градусов.

В Московской области днем ожидается от –6 до –1 градусов, ночью — до 9 градусов мороза.

Прогнозируется западный ветер со скоростью 6–11 м/c.

Атмосферное давление составит 744–747 мм ртутного столба.

Ранее, 4 января, в МЧС предупредили москвичей о мокром снеге и гололеде. В ведомстве порекомендовали водителям снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров и парковаться подальше от деревьев

Со 2 января в Москве и области действует «желтый» уровень погодной опасности из-за обильных осадков и гололедицы.

1 января научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отмечал, что значительное похолодание в столице стоит ожидать после 4 января. Так, в Рождество, 7 января, температура воздуха в Москве опустится до –12... –15 градусов.