Руцкой назвал Хасбулатова ответственным за провал в борьбе с Ельциным

Действия последнего председателя Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов привели к тому, что противостояние с первым президентом России Борисом Ельциным оказалось неудачным. Такое мнение высказал бывший вице-президент РФ Александр Руцкой в разговоре с «Известиями» во вторник, 3 января.

«То, что случилось в 1993 году, мы провалили эту тему благодаря ему», — заявил политик.

Он также отметил, что после освобождения из заключения в Лефортово Хасбулатов начал активно «поливать» бывшего соратника в своих интервью. В свою очередь Руцкой пригрозил ему публикацией протоколов допросов, копии которых хранил у себя.

От более развернутого комментария бывший вице-президент предпочел воздержаться, объяснив свое решение принципом «о покойных говорят либо хорошо, либо ничего».

Накануне бывший депутат Госдумы Владимир Исаков дал неоднозначную оценку деятельности Хасбулатова. Несмотря на то, что взаимоотношения бывших оппонентов наладились после того, как председателя Верховного Совета выпустили из заключения, Исаков отметил стремление Хасбулатова замаскировать свои ошибки, а также указал на его ответственность за негативное развитие событий в Чечне.

Между тем историк Евгений Спицын в беседе с «Известиями» назвал Хасбулатова деятельным участником развала СССР, поскольку именно он призвал депутатов голосовать за Беловежские соглашения, а также стал одним из главных организаторов конфликта с Ельциным.

Руслан Хасбулатов умер в возрасте 80 лет ранее во вторник. Стало известно, что последний председатель Верховного Совета РСФСР скончался у себя на даче в Подмосковье.

Похороны Хасбулатова состоятся завтра, 5 января, в родовом селе Толстой-Юрт.

Хасбулатов стал председателем Верховного Совета Российской Федерации 19 октября 1991 года. Он был одной из ключевых фигур противостояния между первым президентом России Борисом Ельциным и Верховным Советом РСФСР в 1993 году. Поражение сторонников Верховного Совета фактически стало концом активной политической карьеры Хасбулатова.