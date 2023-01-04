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Экс-депутат Исаков назвал Хасбулатова «человеком острого злого ума»

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Бывший депутат Госдумы Владимир Исаков 3 января в беседе с «Известиями» назвал последнего председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова «человеком острого злого ума».

По его словам, он с Хасбулатовым был в «разных лагерях» и подвергался критике с его стороны. В итоге Исакова сняли с должности. Однако в 1993 году ближайшие друзья и сторонники Хасбулатова покинули Верховный совет РСФСР, а те, кто его критиковал, остались. В этот момент отношения между ним и Исаковым восстановились.

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Бывший депутат Госдумы отметил, что посещал Хасбулатова после того, как последнего выпустили из Лефортовской тюрьмы. Ему показалось тогда, что тот многое понял и переоценил, добавил Исаков.

Однако то, что Хасбулатов потом писал в своих книгах, Исакову не понравилось. По его словам, это было «самовосхваление, попытка замаскировать свои ошибки и изобразить себя центральным участником событий». Экс- депутат считает, что в ряде случаев Хасбулатов серьезно искажал правду, в частности, изображал себя сторонником сохранения Союза ССР. Однако, как отметил Исаков, только благодаря ему состоялось голосование по ратификации Беловежских соглашений и были приняты все последующие соглашения по развалу СССР.

Также Исаков выразил уверенность в том, что именно Хасбулатов, который враждебно относился к председателю Верховного совета Чеченской республики Доку Завгаеву, несет немалую долю вины за негативное развитие событий в Чечне.

«Как к спикеру и к руководителю, у меня отношение к нему неоднозначное. Надо признать, что он быстро освоил способы управления «депутатским стадом». Как человек острого злого ума, он мог зацепить оппонента и осмеять его очень резко. Но человеком последовательным и принципиальным я бы его не назвал», — заключил Исаков.

Между тем историк Евгений Спицын 3 января заявил, что Хасбулатов был одним из тех, кто поспособствовал распаду СССР.

Ранее в этот день стало известно, что Хасбулатов умер в Подмосковье у себя на даче в возрасте 80 лет. О причине смерти бывшего политика пока неизвестно. Хасбулатова похоронят 5 января в родовом селе Толстой-Юрт. Траурные мероприятия пройдут в поселке Калинина в Грозном.

Хасбулатов стал председателем Верховного Совета Российской Федерации 19 октября 1991 года.

Он был одной из ключевых фигур противостояния между первым президентом России Борисом Ельциным и Верховным Советом РСФСР в 1993 году. Поражение сторонников Верховного Совета фактически стало концом активной политической карьеры Хасбулатова.

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