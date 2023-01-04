Реклама
Прямой эфир
Общество
На Алтае умер прославившийся после первенства Европы по футболу медведь Жора
Мир
Госдеп заявил о скором начале работы Трейси в качестве посла США
Общество
Появились кадры последствий удара ВСУ из HIMARS по больнице в Токмаке
Мир
ООН переадресовала все вопросы о «саммите мира» украинскому МИД
Мир
Захарова раскритиковала слова главы минкульта Литвы о русской культуре
Мир
Jazeera Airways сообщила об открытии рейсов Кувейт–Москва со 2 февраля
Мир
В Киеве оценили ущерб экономике Украины более чем в $700 млрд
Общество
Умер последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов
Происшествия
Число погибших военных в Макеевке возросло до 89 человек
Армия
Минобороны рассказало о подвигах российских военных в ходе СВО
Мир
Совбез ООН обсудит 12 января ситуацию на Украине
Мир
Армия Израиля сообщила о неудачном запуске ракеты из сектора Газа

Армия Израиля сообщила о неудачном запуске ракеты из сектора Газа

Армия Израиля сообщила о неудачной попытке запуска ракеты из сектора Газа
0
Фото: AP Photo/Hatem Moussa
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Израильские военные засекли неудавшуюся попытку запуска ракеты из сектора Газа. Об этом во вторник, 3 января, сообщает пресс-служба Армии обороны (ЦАХАЛ).

Премьерное поведение: кабмин Нетаньяху будет самым правым в истории Израиля
Как включение в правительство радикальных деятелей отразится на внешней политике страны

«Неудачная попытка запуска ракеты, которая упала в секторе Газа, была зафиксирована сегодня вечером (во вторник)», — говорится в Telegram-канале вооруженных сил.

Согласно имеющейся информации, снаряд упал на территории палестинского анклава. В настоящий момент спецслужбы проводят стандартные проверки по факту случившегося. Служба тыла при этом продолжает работать в штатном режиме.

Ранее, 26 декабря, сообщалось, что служба общей безопасности Израиля «Шабак» пресекла деятельность террористической ячейки Газы, планировавшей крупный взрыв. Уточняется, что 14 декабря четыре палестинца были арестованы на Западном берегу за участие в заговоре. У них изъяли взрывное устройство.

До этого, 4 декабря, израильские истребители уничтожили оружейный цех в секторе Газа, на котором изготавливали ракетные снаряды. В Израиле уточнили, что открыли огонь в ответ на выпущенную ракету.

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в настоящее время приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.

Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023