Армия Израиля сообщила о неудачном запуске ракеты из сектора Газа

Израильские военные засекли неудавшуюся попытку запуска ракеты из сектора Газа. Об этом во вторник, 3 января, сообщает пресс-служба Армии обороны (ЦАХАЛ).

«Неудачная попытка запуска ракеты, которая упала в секторе Газа, была зафиксирована сегодня вечером (во вторник)», — говорится в Telegram-канале вооруженных сил.

Согласно имеющейся информации, снаряд упал на территории палестинского анклава. В настоящий момент спецслужбы проводят стандартные проверки по факту случившегося. Служба тыла при этом продолжает работать в штатном режиме.

Ранее, 26 декабря, сообщалось, что служба общей безопасности Израиля «Шабак» пресекла деятельность террористической ячейки Газы, планировавшей крупный взрыв. Уточняется, что 14 декабря четыре палестинца были арестованы на Западном берегу за участие в заговоре. У них изъяли взрывное устройство.

До этого, 4 декабря, израильские истребители уничтожили оружейный цех в секторе Газа, на котором изготавливали ракетные снаряды. В Израиле уточнили, что открыли огонь в ответ на выпущенную ракету.

Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в настоящее время приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями.

Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.